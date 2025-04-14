В Одесской области гость застрелил собаку знакомого: что выяснила полиция

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Киеве мужчина бил собаку и заставлял ее есть фекалии якобы "приучая к туалету" и что об этом сообщили в прокуратуре.

Тем временем в Харькове женщина заявила о гибели собаки из-за соседских животных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.