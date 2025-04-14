В Одесской области гость застрелил собаку знакомого: что выяснила полиция
В Одесской области мужчина застрелил собаку знакомого во время застолья. Полицейские сообщили ему о подозрении в жестоком обращении с животным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Когда произошло трагическое событие и кто о нем сообщил
Украинцам рассказали, что в феврале в одном из населенных пунктов Березовской общины Одесской области произошло трагическое событие - мужчина застрелил собаку знакомого.
Уточняется, что в полицию об этом сообщила местная жительница, которая:
- услышала скуление во дворе соседей;
- увидела тело их пса.
Украинцев призывают не быть безразличными к жестокому обращению с животными (иллюстрация: od.npu.gov.ua)
Как произошло убийство собаки: что выяснила полиция
Выехав на место происшествия, следственно-оперативная группа установила, что:
- 25-летний житель соседнего села приезжал в гости к знакомым;
- он вместе с хозяевами употреблял спиртные напитки;
- в ходе разговора молодой человек узнал от хозяев, что их домашний метис якобы ест кур;
- чтобы проучить четвероногого, гость взял из машины пневматическую винтовку и выстрелил в него (попав в глаз).
Согласно заключению судебно-ветеринарной экспертизы, собака умерла от отека головного мозга (который вызвало пулевое ранение).
От какого именно оружия погибло животное
Правоохранители сообщили, что уже через час:
- установили местонахождение правонарушителя;
- изъяли у него оружие.
Согласно заключению эксперта, собака погибла в результате выстрела из пневматической пружинно-поршневой нарезной однозарядной винтовки калибра 4,5 мм.
Как могут наказать мужчину за убийство собаки
Собрав достаточно доказательств, полицейские сообщили фигуранту дела о подозрении в жестоком обращении с животными (которое привело к гибели).
Отмечается, что согласно санкции части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины, правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
"Следствие продолжается под процессуальным руководством Березовской окружной прокуратуры", - подытожили в полиции.
Напомним, ранее мы рассказывали, как в Киеве мужчина бил собаку и заставлял ее есть фекалии якобы "приучая к туалету" и что об этом сообщили в прокуратуре.
Тем временем в Харькове женщина заявила о гибели собаки из-за соседских животных.
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