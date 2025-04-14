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В Одесской области гость застрелил собаку знакомого: что выяснила полиция

Понедельник 14 апреля 2025 16:52
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В Одесской области гость застрелил собаку знакомого: что выяснила полиция Жителю Одесской области сообщили о подозрении из-за убийства собаки знакомого (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

В Одесской области мужчина застрелил собаку знакомого во время застолья. Полицейские сообщили ему о подозрении в жестоком обращении с животным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Когда произошло трагическое событие и кто о нем сообщил

Украинцам рассказали, что в феврале в одном из населенных пунктов Березовской общины Одесской области произошло трагическое событие - мужчина застрелил собаку знакомого.

Уточняется, что в полицию об этом сообщила местная жительница, которая:

  • услышала скуление во дворе соседей;
  • увидела тело их пса.

В Одесской области гость застрелил собаку знакомого: что выяснила полицияУкраинцев призывают не быть безразличными к жестокому обращению с животными (иллюстрация: od.npu.gov.ua)

Как произошло убийство собаки: что выяснила полиция

Выехав на место происшествия, следственно-оперативная группа установила, что:

  • 25-летний житель соседнего села приезжал в гости к знакомым;
  • он вместе с хозяевами употреблял спиртные напитки;
  • в ходе разговора молодой человек узнал от хозяев, что их домашний метис якобы ест кур;
  • чтобы проучить четвероногого, гость взял из машины пневматическую винтовку и выстрелил в него (попав в глаз).

Согласно заключению судебно-ветеринарной экспертизы, собака умерла от отека головного мозга (который вызвало пулевое ранение).

От какого именно оружия погибло животное

Правоохранители сообщили, что уже через час:

  • установили местонахождение правонарушителя;
  • изъяли у него оружие.

Согласно заключению эксперта, собака погибла в результате выстрела из пневматической пружинно-поршневой нарезной однозарядной винтовки калибра 4,5 мм.

Как могут наказать мужчину за убийство собаки

Собрав достаточно доказательств, полицейские сообщили фигуранту дела о подозрении в жестоком обращении с животными (которое привело к гибели).

Отмечается, что согласно санкции части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины, правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

"Следствие продолжается под процессуальным руководством Березовской окружной прокуратуры", - подытожили в полиции.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Киеве мужчина бил собаку и заставлял ее есть фекалии якобы "приучая к туалету" и что об этом сообщили в прокуратуре.

Тем временем в Харькове женщина заявила о гибели собаки из-за соседских животных.

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