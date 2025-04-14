В Одесской области гость застрелил собаку знакомого: что выяснила полиция

В Одесской области мужчина застрелил собаку знакомого во время застолья. Полицейские сообщили ему о подозрении в жестоком обращении с животным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что согласно санкции части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины, правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Собрав достаточно доказательств, полицейские сообщили фигуранту дела о подозрении в жестоком обращении с животными (которое привело к гибели).

Правоохранители сообщили, что уже через час:

Украинцев призывают не быть безразличными к жестокому обращению с животными (иллюстрация: od.npu.gov.ua)

Уточняется, что в полицию об этом сообщила местная жительница, которая:

Украинцам рассказали, что в феврале в одном из населенных пунктов Березовской общины Одесской области произошло трагическое событие - мужчина застрелил собаку знакомого.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Киеве мужчина бил собаку и заставлял ее есть фекалии якобы "приучая к туалету" и что об этом сообщили в прокуратуре.

Тем временем в Харькове женщина заявила о гибели собаки из-за соседских животных.

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