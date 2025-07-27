RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Одесской области дерево упало на детей: 4 пострадали, 1 подросток погиб

Фото: спасатели на месте событий (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье днем, 27 июля, в городе Балта Одесской области на детей из-за непогоды упало дерево. Одного из подростков спасти не удалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Чрезвычайники рассказали, что в Подольском районе области, в городе Балта, подростки отдыхали у реки. Затем началась непогода, поднялся сильный ветер, в результате чего дерево упало на палатку, в которой находились подростки.

"Спасатели прибыли на место, и из-под дерева освободили 4-х детей, которых передали медикам. К сожалению, пятого ребенка спасти не удалось", - говорится в сообщении.

Фото: спасатели на месте событий (facebook.com/DSNSODE)

В ГСЧС добавили, что все обстоятельства сейчас устанавливают представители полиции.

Непогода в Украине

Напомним, что Харьков и область 12 июля накрыла сильная непогода.

Сообщалось, что в результате шторма в Салтовском районе Харькова пострадали три человека из-за разрушения частного дома. В частности, сильный ветер привел к обрушению крышу

В Основянском районе Харькова дерево упало тогда на семилетнюю девочку. Она получила травмы и была срочно госпитализировано.

Более трагичным оказался случай в Первомайском Змиевской громады. Там на 56-летнюю женщину упало дерево, в результате чего она погибла.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДетиОдесса