В Одесской области дерево упало на детей: 4 пострадали, 1 подросток погиб

В воскресенье днем, 27 июля, в городе Балта Одесской области на детей из-за непогоды упало дерево. Одного из подростков спасти не удалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Чрезвычайники рассказали, что в Подольском районе области, в городе Балта, подростки отдыхали у реки. Затем началась непогода, поднялся сильный ветер, в результате чего дерево упало на палатку, в которой находились подростки.

"Спасатели прибыли на место, и из-под дерева освободили 4-х детей, которых передали медикам. К сожалению, пятого ребенка спасти не удалось", - говорится в сообщении.

Фото: спасатели на месте событий (facebook.com/DSNSODE)

В ГСЧС добавили, что все обстоятельства сейчас устанавливают представители полиции.