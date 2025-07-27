В Одесской области дерево упало на детей: 4 пострадали, 1 подросток погиб
В воскресенье днем, 27 июля, в городе Балта Одесской области на детей из-за непогоды упало дерево. Одного из подростков спасти не удалось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.
Чрезвычайники рассказали, что в Подольском районе области, в городе Балта, подростки отдыхали у реки. Затем началась непогода, поднялся сильный ветер, в результате чего дерево упало на палатку, в которой находились подростки.
"Спасатели прибыли на место, и из-под дерева освободили 4-х детей, которых передали медикам. К сожалению, пятого ребенка спасти не удалось", - говорится в сообщении.
Фото: спасатели на месте событий (facebook.com/DSNSODE)
В ГСЧС добавили, что все обстоятельства сейчас устанавливают представители полиции.
Непогода в Украине
Напомним, что Харьков и область 12 июля накрыла сильная непогода.
Сообщалось, что в результате шторма в Салтовском районе Харькова пострадали три человека из-за разрушения частного дома. В частности, сильный ветер привел к обрушению крышу
В Основянском районе Харькова дерево упало тогда на семилетнюю девочку. Она получила травмы и была срочно госпитализировано.
Более трагичным оказался случай в Первомайском Змиевской громады. Там на 56-летнюю женщину упало дерево, в результате чего она погибла.
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