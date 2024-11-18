В Одесской области мужчина убил ребенка и пытался совершить самоубийство: что известно

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Что известно об убийстве ребенка

Правоохранители установили, что 41-летний житель одного из населенных пунктов Ширяевской поселковой общины в Березовском районе Одесской области, находясь дома, всю ночь употреблял алкогольные напитки.

Утром, когда проснулась 5-летняя внучка его сожительницы, мужчине "это не понравилось" и "он топором отрубил ребенку голову".

Уточняется, что в доме находились другие дети, однако они не пострадали.

Работа криминалистов и полиции (фото: od.npu.gov.ua)

Реакция мужчины на собственное преступление

После того как мужчина осознал, что именно сделал, он пытался совершить самоубийство (порезав себе шею ножом).

Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Уточняется, что на месте преступления работают следователи следственного управления ГУНП в Одесской области и Березовского районного отдела полиции.

"Из дома полицейские изъяли вещественные доказательства, в том числе топор и нож, которые направят на экспертизу", - рассказали в полиции.

Правоохранители на месте преступления (фото: od.npu.gov.ua)

Как могут наказать злоумышленника

В главном управлении Национальной полиции в Одесской области сообщили, что злоумышленник был задержан в процессуальном порядке.

Сейчас решается вопрос:

насчет сообщения ему о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка

насчет избрания меры пресечения

"Согласно п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, фигуранту грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное заключение", - подытожили правоохранители.