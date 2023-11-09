В Одесской области мужчина бросил в микроавтобус гранату, - источники

Известно, что в 14:00 в селе Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области неизвестный мужчина во время конфликта бросил в микроавтобус Mercedes-Benz гранату, которая взорвалась.

В результате взрыва пассажир получил телесные повреждения. Введена полицейская операция "Сирена".

Источники отмечают, что обстоятельства инцидента и личность злоумышленника устанавливаются. Человек был в камуфлированной форме, но точно неизвестно, был ли это военный.

Напомним, недавно в Черкасской области мужчина устроил стрельбу, забаррикадировался в доме и угрожал взорвать гранату. В результате инцидента пострадал полицейский.

Также в Киевской области из-за взрыва гранаты погиб 33-летний мужчина. Его 28-летнего брата с осколочными ранениями госпитализировали. На месте происшествия обнаружили ручную осколочную гранату наступательного типа.