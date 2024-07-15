В Одесской области четверо военных пытались сбежать за границу, одного из них застрелили

Как рассказал источник, беглецами были четыре военнослужащих ВСУ, которые самовольно покинули территорию учебного полигона и намеревались пересечь границу за пределами пункта пропуска.

Собеседник сообщил, что во время задержания один из военнослужащих сопротивлялся работнику ГПСУ. Последний произвел два выстрела с целью пресечения правонарушения. В результате чего военный погиб, получив травмы, несовместимые с жизнью.

Что говорят в ГПСУ

Спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина подтвердил, что в Одесской области во время охраны государственной границы имел место факт нападения на пограничный наряд.

"Вчера вечера пограничники остановили транспортное средство, в котором кроме водителя находились 4 человека. Два человека прибегли к бегству в разные направления, а впоследствии один из этих двоих в ходе его поиска совершил нападение на военнослужащего. Для сохранения своей жизни пограничник был вынужден применить оружие. Он произвел предупредительные выстрелы и в направлении нападающего. Вызванные на место врачи скорой помощи зафиксировали смерть правонарушителя, а также зафиксирован факт телесных повреждений у военнослужащего", - рассказал Демченко.

По его словам, информация, которая начала распространяться на отдельных ресурсах о том, что пограничник открыл стрельбу из пистолета вдогонку беглецу, не соответствует действительности.

"По данному факту уведомлены ГБР, другие правоохранительные органы и подразделения прокуратуры. Продолжаются безотлагательные следственные действия. Военнослужащие не задерживались", - добавил Демченко.

Он также отметил, что, в целом, по всей протяженности государственной границы, к сожалению, это уже не первый случай нападения на пограничные наряды нарушителями, в результате которых военнослужащие вынуждены применять оружие для сохранения своей жизни и здоровья.

ГБР возбудило уголовное дело

В Госбюро расследований сообщили, что возбуждено уголовное производство по факту гибели военнослужащего, который пытался нелегально пересечь украино-молдавскую границу.

"По оперативным данным, 14 июля 2024 года в Захаровском районе Одесской области четверо военнослужащих сбежали из учебной части и пытались пешком перейти в Республику Молдову. Для того чтобы подъехать к границе, беглецы наняли такси. При попытке перехода границы пограничники заметили их и задержали. Один из беглецов напал на пограничника, пытаясь скрыться. В ответ тот применил табельное оружие и застрелил нападающего", - рассказали в ГБР.

В настоящее время продолжается следствие. Предварительная квалификация правонарушения: превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекших тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Фото: чтобы подъехать к границе четверо военнослужащих наняли такси (dbr.gov.ua)