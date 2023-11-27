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В Одессе нашли тела трех человек. Вероятно, умерли из-за непогоды

Фото: в Одессе нашли тела трех человек, которые, вероятно, умерли из-за непогоды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Наталия Гурковская

В Одессе нашли тела трех человек. Вероятно, они умерли из-за переохлаждения, вызванного непогодой в городе.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: эксклюзивный комментарий руководителя пресс-службы Национальной полиции в Одесской области Любови Гордиевской, "Думская".

"У нас есть информация, что трое людей без признаков насильственной смерти обнаружили на улице мертвыми. В результате их тела направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна окончательно определить причину смерти", - рассказала она.

Предварительно, по данным спикера, причиной смерти может быть и переохлаждение из-за того, что все три тела внешне не имеют признаков насильственной смерти.

При этом, как пишет местное издание "Думская", в Щепном переулке обнаружили тело мужчины с переохлаждением, на автобусной остановке на Академика Лазарева - тело женщины и на Привокзальной площади - мужчины.

Непогода в Одесской области

26 ноября Одесскую область накрыла сильная непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения по ряду трасс. В частности, сообщают об отключении света во многих населенных пунктах, а также поваленные деревья. Всего за несколько часов в регионе произошло почти 50 аварий. В Одесском районе прекратили отопление из-за непогоды, в Одессе начались перебои с водой. В то же время, на юге области вчера разгулялся настоящий ураган. Последствия непогоды продолжают ликвидировать и сегодня. В частности, приходится привлекать БТРы и военных Нацгвардии для спасения пострадавших. Детальнее о том, что сейчас происходит в Одессе и области - в материале РБК-Украина.

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