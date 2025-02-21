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В Одессе задержали исполнителя теракта против военного прокурора

Фото: в Одессе задержали исполнителя теракта против военного прокурора (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

В Одессе задержали исполнителя теракта против военного прокурора. Взрыв, который повредил три авто, в городе произошел 20 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности и Национальная полиция "по горячим следам" задержали агента ФСБ, который подготовил теракт в центре Одессы 20 февраля этого года", - говорится в сообщении.

Тогда враг взорвал автомобиль прокурора Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. В результате взрыва прохожий получил ранения.

Вечером того же дня правоохранители задержали исполнителя теракта. Им оказался 18-летний житель Одессы, которого оккупанты завербовали через Тelegram-канал по поиску "легких" денег.

 

По инструкции российской спецслужбы молодой человек собственноручно изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ) в съемной квартире мощностью 300 г в тротиловом эквиваленте.

Для увеличения поражающей силы он дополнительно начинил взрывчатку металлическими гайками и заложил ее под машину военного прокурора. Также напротив "цели" злоумышленник установил скрытый мобильный телефон с функцией удаленного доступа для ФСБ.

В дальнейшем российская спецслужба дистанционно активировала взрывчатку. Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его коммуникации с оккупантами.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

Взрыв в Одессе

Взрыв в Одессе произошел днем 20 февраля. В результате этого три автомобиля были повреждены.

По информации правоохранителей, предварительно автомобили были повреждены в результате детонации неизвестного предмета. При этом пострадавших из-за взрыва нет.

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