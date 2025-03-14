В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула
Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве активиста в городе Одесса. Было найдено оружие, которым, вероятно, совершено преступление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы МВД Игоря Клименко в Telegram.
"Одесса: мужчину, который подозревается в убийстве активиста, задержали. В квартире, где он скрывался, найдено оружие, с помощью которого вероятно было совершено преступление", - написал Клименко.
Он поблагодарил всех, кто приложил усилия для установления и задержания вероятного стрелка.
А также заявил, что подробности от полиции будут позже.
Убийство активиста Ганула
Сегодня днем в центре Одессы застрелили мужчину. Сначала полиция не называла имени погибшего, однако источники РБК-Украина сообщили, что речь идет об активисте Демьяне Ганула.
Как рассказали правоохранители, мужчину застрелили в Приморском районе города. Сообщение полиции о нападении поступило в 10:30. Убийца скрылся с места преступления.
Впоследствии Клименко заявил, что взял под личный контроль расследование дела, а Национальная полиция сообщила об открытии уголовного производства по факту убийства одесского общественного деятеля.
Подробно о том, кто такой активист Демьян Ганула, и как произошло его убийство - читайте в материале РБК-Украина.
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