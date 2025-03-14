В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула

Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве активиста в городе Одесса. Было найдено оружие, которым, вероятно, совершено преступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы МВД Игоря Клименко в Telegram.

"Одесса: мужчину, который подозревается в убийстве активиста, задержали. В квартире, где он скрывался, найдено оружие, с помощью которого вероятно было совершено преступление", - написал Клименко.

Он поблагодарил всех, кто приложил усилия для установления и задержания вероятного стрелка.

А также заявил, что подробности от полиции будут позже.

Убийство активиста Ганула

Сегодня днем в центре Одессы застрелили мужчину. Сначала полиция не называла имени погибшего, однако источники РБК-Украина сообщили, что речь идет об активисте Демьяне Ганула.

Как рассказали правоохранители, мужчину застрелили в Приморском районе города. Сообщение полиции о нападении поступило в 10:30. Убийца скрылся с места преступления.

Впоследствии Клименко заявил, что взял под личный контроль расследование дела, а Национальная полиция сообщила об открытии уголовного производства по факту убийства одесского общественного деятеля.