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В Одессе из-под завалов дома извлекли тело еще одного ребенка

Фото: количество жертв обстрела Одессы снова возросло (t.me/odeskaODA)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Одессе снова возросло количество погибших от атаки дрона по многоэтажке, произошедшей 2 марта. Из-под завалов извлекли тело еще одного ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесского ОВА Олега Кипера.

"Только что под завалами спасатели обнаружили погибшего в результате российской атаки мальчика", - заявил глава ОВА в своем Telegram-канале.

По словам Кипера, погибшего мальчика звали Сергеем. Ему было 10 лет.

Удар россиян по Одессе

В ночь на 2 марта россияне атаковали Одессу и область дронами. После часа ночи в городе слышали взрывы, после чего стало известно о попадании одного из вражеских беспилотников в многоэтажку.

На данный момент известно об 11 погибших в результате вражеской атаки, из них четверо - дети.

Как сообщали в командовании Объединенных сил ВСУ, в результате вражеской атаки на Одессу погибла семья военных с 7-месячной дочерью.

Кроме того, сегодня на связь со спасателями вышли 3 человека, которые были в перечне вероятных лиц, которые могут находиться под завалами. Однако под завалами многоэтажки все еще могут находиться люди.

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ОдессаАтака дронов