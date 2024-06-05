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В Одессе водолазы нашли тело полицейской, которую накануне сбило волной в море

Фото: в Одессе водолазы обнаружили тело полицейской из Ровенской области в море (facebook.com/DSNSODE) 
Автор: Ярослава Борзова

Водолазы обнаружили тело 20-летней полицейской из Ровенской области, которую во время шторма смыло волной в море. Поиски утопленницы продолжались с 3 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Одесской области в Facebook.

"Сегодня днем, неподалеку от места, где произошла трагедия, водолазы обнаружили тело утопленницы", - говорится в сообщении.

В то же время спасатели призвали людей осторожничать во время прогулки у водоемов.

Фото: водолазы в Одессе нашли тело полицейской из Ровенской области (facebook.com/DSNSODE)

Напомним, об исчезновении без вести полицейской в море сообщалось 3 июня. Известно, что днем раньше вечером девушку штормовой волной сбило с ног. Она упала, ударилась головой, а следующая волна смыла ее в море.

Аналогичная ситуация в Одессе произошла летом прошлого года. Тогда из-за шторма погибли два человека.

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ОдессаГСЧСРовенская область