В Одессе водолазы нашли тело полицейской, которую накануне сбило волной в море

Напомним, об исчезновении без вести полицейской в море сообщалось 3 июня. Известно, что днем раньше вечером девушку штормовой волной сбило с ног. Она упала, ударилась головой, а следующая волна смыла ее в море.

Аналогичная ситуация в Одессе произошла летом прошлого года. Тогда из-за шторма погибли два человека.

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