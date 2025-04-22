В Одессе военный ТЦК и СП устроил драку со стрельбой: что известно

По данным следствия, один из фигурантов в нетрезвом состоянии пришел к бывшему соседу, с которым имел давний конфликт. Не застав хозяина дома, мужчина устроил ссору с его женой. Агрессивного посетителя выгнал другой сосед. Впоследствии злоумышленник вернулся уже с четырьмя товарищами.

"Правонарушители выбивали дверь квартиры, дебоширили и били гражданина, когда тот вышел к ним. Во время схватки один из фигурантов, предварительно, из травматического оружия сделал несколько выстрелов. К счастью, никто не пострадал", - рассказал следователь Виталий Орлов.

Следователи Одесского районного управления полиции № 1 установили трех участников инцидента. Ими оказались местные жители в возрасте 31, 22 и 20 лет. Один из них - военнослужащий Территориального центра комплектования и социальной поддержки, двое - члены общественной организации.

Всем троим сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 296 УК Украины - хулиганство, совершенное группой лиц. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Правоохранители также устанавливают местонахождение оружия и проверяют происхождение незаполненных повесток, изъятых во время обыска у одного из подозреваемых.