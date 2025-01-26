В Одессе ТЦК начал проверку из-за якобы похищения и избиения сына известной писательницы

В Одессе работники ТЦК якобы похитили и избили сына известной журналистки. В военкомате начали служебную проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП .

"В ответ на информацию о якобы похищении и избиении гражданина Максима Колтунова представителями ТЦК сообщаем, что сейчас осуществляется служебная проверка", - говорится в сообщении.

Сейчас создана специальная комиссия, которая уже приступила к сбору доказательств и опросу свидетелей.

"Если изложенные факты подтвердятся, руководство РТЦК и СП предоставит всю необходимую поддержку правоохранительным органам для объективного расследования этого инцидента", - добавили в ТЦК.

В военкомате отметили, что каждый военнослужащий или сотрудник ТЦК должен действовать исключительно в рамках закона, соблюдая Кодекс поведения военнослужащего и прав человека.

"Любые случаи нарушения этих принципов недопустимы и влекут за собой ответственность. Мы принимаем все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов", - добавили в пресс-службе.

Похищение и избиение сына журналистки в Одессе: что известно

О случае похищения и избиения Максима Колтунова сообщила его мать Виктория Колтунова - известная в Одессе журналистка и писательница. По ее словам, работники ТЦК схватили ее сына, несмотря на наличие отсрочки (мать и жена Колтунова имеют инвалидность).

"Били около трех часов, требуя деньги, а потом выбросили на дорогу без сознания, решив, что он умер. Люди вызвали скорую помощь. У него отломаны три ребра, проколото легкое ребром, кровоизлияние в легкое, ушиб селезенки и сотрясение мозга", - написала она в Facebook, добавив, что сейчас сын в больнице, ему уже сделали операцию.