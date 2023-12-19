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В Одессе раздались звуки взрывов

Архивное фото: В Одессе раздались звуки взрывов (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

В Одессе сегодня вечером, 19 декабря, раздались звуки взрывов. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую" и Воздушные силы Украины.

"На Таирова слышали взрыв", - говорится в сообщении.

"Думская" пишет, что предварительно работает система ПВО. Ранее Воздушные силы Украины сообщали, что есть угроза ударных дронов для Одесской области.

"Движение БпЛА типа "Shahed" из акватории Черного моря в направлении Черноморск, Одесса", - добавили военные.

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские оккупационные войска регулярно используют дроны-камикадзе "Шахед" в попытках атаковать Украину.

Недавно состоялась атака россиян ночью, 16 декабря. Захватчики выпустили по нашему государству 31 беспилотник.

Для отражения были привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил, в целом удалось уничтожить 30 вражеских целей.

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