В Одессе раздались звуки взрывов

В Одессе сегодня вечером, 19 декабря, раздались звуки взрывов. В городе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую" и Воздушные силы Украины.
"На Таирова слышали взрыв", - говорится в сообщении.
"Думская" пишет, что предварительно работает система ПВО. Ранее Воздушные силы Украины сообщали, что есть угроза ударных дронов для Одесской области.
"Движение БпЛА типа "Shahed" из акватории Черного моря в направлении Черноморск, Одесса", - добавили военные.
Напомним, российские оккупационные войска регулярно используют дроны-камикадзе "Шахед" в попытках атаковать Украину.
Недавно состоялась атака россиян ночью, 16 декабря. Захватчики выпустили по нашему государству 31 беспилотник.
Для отражения были привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил, в целом удалось уничтожить 30 вражеских целей.
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