В Одессе избили мать погибшего военного: в мэрии рассказали подробности

В Одессе работники медицинской клиники избили пожилую мать погибшего на войне военнослужащего ВСУ. Расследование инцидента взял под личный контроль городской председатель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского председателя Одессы Геннадия Труханова и директора Департамента образования и науки Одесского городского совета Елены Буйневич
72-летняя женщина, работающая учительницей в одной из школ Одессы, обратилась в медицинскую организацию, где ей пообещали предоставить договор на медицинское обслуживание.
По словам потерпевшей, работник офиса отказалась впустить ее в пустое здание, а после словесного спора ударила в грудь. Пожилая женщина упала, ей придавили грудь коленом, натянули на голову капюшон и били рукой по голове.
Учительница быстро покинула место инцидента и пришла на работу, где ее состояния ухудшилось. В школу вызвали скорую медицинскую помощь, врачи передали информацию об избиении правоохранителям.
По данным Буйневич, несколько дней подряд работники медицинской организации пытаются выйти на контакт с чиновниками горсовета, просят дать телефон потерпевшей и в сети проталкивают свою версию событий: якобы пожилая женщина, перенесшая инсульт, избила ногами сотрудника офиса.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что пострадавшей женщине будет оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь.
"Я беру этот вопрос под свой личный контроль. Ждем оценку и соответствующие действия правоохранителей. Виновные должны понести заслуженное наказание", - сообщил городской председатель.
В Украине регулярно случаются нападения на военнослужащих ВСУ, а также случаи попыток вымогательства денег с защитников.
Так, 1 января неизвестные избили и ограбили военного в Харькове. Задержаны двое подозреваемых, совершивших нападение.
В декабре в Житомирской области правоохранители разоблачили банду, которая требовала деньги у военнослужащего.
В сентябре в Ивано-Франковске трое неизвестных избили военного ВСУ. Пострадал также прохожий, который пытался вступиться за пострадавшего.
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