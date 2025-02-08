В Одессе избили мать погибшего военного: в мэрии рассказали подробности

72-летняя женщина, работающая учительницей в одной из школ Одессы, обратилась в медицинскую организацию, где ей пообещали предоставить договор на медицинское обслуживание.

По словам потерпевшей, работник офиса отказалась впустить ее в пустое здание, а после словесного спора ударила в грудь. Пожилая женщина упала, ей придавили грудь коленом, натянули на голову капюшон и били рукой по голове.

Учительница быстро покинула место инцидента и пришла на работу, где ее состояния ухудшилось. В школу вызвали скорую медицинскую помощь, врачи передали информацию об избиении правоохранителям.

По данным Буйневич, несколько дней подряд работники медицинской организации пытаются выйти на контакт с чиновниками горсовета, просят дать телефон потерпевшей и в сети проталкивают свою версию событий: якобы пожилая женщина, перенесшая инсульт, избила ногами сотрудника офиса.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что пострадавшей женщине будет оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

"Я беру этот вопрос под свой личный контроль. Ждем оценку и соответствующие действия правоохранителей. Виновные должны понести заслуженное наказание", - сообщил городской председатель.