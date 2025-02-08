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В Одессе избили мать погибшего военного: в мэрии рассказали подробности

Суббота 08 февраля 2025 23:36
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В Одессе избили мать погибшего военного: в мэрии рассказали подробности Иллюстративное фото: в Одессе совершино нападение на 72-летнюю женщину (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Одессе работники медицинской клиники избили пожилую мать погибшего на войне военнослужащего ВСУ. Расследование инцидента взял под личный контроль городской председатель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского председателя Одессы Геннадия Труханова и директора Департамента образования и науки Одесского городского совета Елены Буйневич

72-летняя женщина, работающая учительницей в одной из школ Одессы, обратилась в медицинскую организацию, где ей пообещали предоставить договор на медицинское обслуживание.

По словам потерпевшей, работник офиса отказалась впустить ее в пустое здание, а после словесного спора ударила в грудь. Пожилая женщина упала, ей придавили грудь коленом, натянули на голову капюшон и били рукой по голове.

Учительница быстро покинула место инцидента и пришла на работу, где ее состояния ухудшилось. В школу вызвали скорую медицинскую помощь, врачи передали информацию об избиении правоохранителям.

По данным Буйневич, несколько дней подряд работники медицинской организации пытаются выйти на контакт с чиновниками горсовета, просят дать телефон потерпевшей и в сети проталкивают свою версию событий: якобы пожилая женщина, перенесшая инсульт, избила ногами сотрудника офиса.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что пострадавшей женщине будет оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

"Я беру этот вопрос под свой личный контроль. Ждем оценку и соответствующие действия правоохранителей. Виновные должны понести заслуженное наказание", - сообщил городской председатель.

Атаки на военных

В Украине регулярно случаются нападения на военнослужащих ВСУ, а также случаи попыток вымогательства денег с защитников.

Так, 1 января неизвестные избили и ограбили военного в Харькове. Задержаны двое подозреваемых, совершивших нападение.

В декабре в Житомирской области правоохранители разоблачили банду, которая требовала деньги у военнослужащего.

В сентябре в Ивано-Франковске трое неизвестных избили военного ВСУ. Пострадал также прохожий, который пытался вступиться за пострадавшего.

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