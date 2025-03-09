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В Одессе подросток погиб от поражения током на крыше электропоезда

Иллюстративное фото: подростки залезли на вагон поезда (facebook.com/Ukrzaliznytsia_photos)
Автор: Валерий Савицкий

В Одессе двое парней поднялись на неподвижный электропоезд, где их поразило током. В результате инцидента один из них погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Чрезвычайное происшествие произошло вблизи железнодорожной станции на Балтской дороге. Случайный прохожий стал свидетелем трагедии и сообщил о ней правоохранителям.

Предварительно установлено, что двое ребят поднялись на неподвижный поезд, где их ударило током. Один из них погиб, второму оказывается помощь.

На месте инцидента работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и медики.

Полицейские в очередной раз предостерегают подростков от подобных опасных развлечений и напоминают, что подниматься на крыши вагонов, открывать электрощиты или двери трансформаторных подстанций смертельно опасно. Током может поразить не только при касании, но и на расстоянии.

Инциденты с поражением током на крышах поездов

В Украине регулярно происходят случаи поражения током подростков, которые залезают на крышу электропоездов для развлечения.

Так, 11 января на железнодорожной станции в Подольском районе Одесской области 12-летний парень залез на вагон поезда и получил смертельное поражение током.

В апреле 2024 года похожий инцидент произошел в городе Белая Церковь Киевской области. В результате поражения током 11-летний мальчик получил 75% ожогов тела.

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Поезд