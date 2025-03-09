В Одессе подросток погиб от поражения током на крыше электропоезда

Чрезвычайное происшествие произошло вблизи железнодорожной станции на Балтской дороге. Случайный прохожий стал свидетелем трагедии и сообщил о ней правоохранителям.

Предварительно установлено, что двое ребят поднялись на неподвижный поезд, где их ударило током. Один из них погиб, второму оказывается помощь.

На месте инцидента работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и медики.

Полицейские в очередной раз предостерегают подростков от подобных опасных развлечений и напоминают, что подниматься на крыши вагонов, открывать электрощиты или двери трансформаторных подстанций смертельно опасно. Током может поразить не только при касании, но и на расстоянии.