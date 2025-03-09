В Одессе подросток погиб от поражения током на крыше электропоезда
В Одессе двое парней поднялись на неподвижный электропоезд, где их поразило током. В результате инцидента один из них погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Чрезвычайное происшествие произошло вблизи железнодорожной станции на Балтской дороге. Случайный прохожий стал свидетелем трагедии и сообщил о ней правоохранителям.
Предварительно установлено, что двое ребят поднялись на неподвижный поезд, где их ударило током. Один из них погиб, второму оказывается помощь.
На месте инцидента работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и медики.
Полицейские в очередной раз предостерегают подростков от подобных опасных развлечений и напоминают, что подниматься на крыши вагонов, открывать электрощиты или двери трансформаторных подстанций смертельно опасно. Током может поразить не только при касании, но и на расстоянии.
Инциденты с поражением током на крышах поездов
В Украине регулярно происходят случаи поражения током подростков, которые залезают на крышу электропоездов для развлечения.
Так, 11 января на железнодорожной станции в Подольском районе Одесской области 12-летний парень залез на вагон поезда и получил смертельное поражение током.
В апреле 2024 года похожий инцидент произошел в городе Белая Церковь Киевской области. В результате поражения током 11-летний мальчик получил 75% ожогов тела.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.