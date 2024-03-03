В Одессе под завалами обнаружили тело младенца

"Рядом с телом женщины только что найдено тело еще одного погибшего младенца. Предварительно ребенку нет и годик", - написал глава ОВА.

Кипер добавил, что спасатели продолжают поисковую операцию.

Атака на Одессу в ночь на 2 марта

После 1 ночи в Одесской области раздались взрывы. В областной военной администрации и мэрии сообщили о попадании беспилотника в многоэтажку. Сначала было известно об одном погибшем и семи пострадавших, однако количество жертв постепенно увеличилось.

Президент Владимир Зеленский, со своей стороны, отметил важность усиления противовоздушной обороны Украины.

Все подробности атаки на Одессу - читайте в материале РБК-Украина.