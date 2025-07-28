В Одессе во время атаки "Шахедов" люди купались в море: в ВМС предупредили о возможной трагедии

Что предшествовало

В минувшие выходные Одесса оказалась под массированной атакой дронов. В этот момент на пляжах города находилось большое количество людей, которые несмотря на опасности решили не пользоваться укрытием.

Что говорят в ВМС

"Надо понимать, что для украинцев Одесская область фактически остается единственным морским курортом. Но, учитывая, что наш внутренний туризм значительно вырос, многие люди не могут выехать на другие курорты, на побережье Одессы довольно много людей. Несмотря на опасность, наши граждане часто пренебрегают воздушной тревогой, и это - не очень хорошая тенденция", - подчеркнул Плетенчук.

Он отметил, что на этот раз отдыхающим повезло, ведь они не пострадали. Но это не значит, что в следующий раз во время воздушной тревоги будут лететь "Шахеды" - россияне могут запустить и баллистику.

"Мы уже имели такие прецеденты с погибшими в 2023 году, когда кассетный боеприпас сработал фактически на побережье так же в летнее время... Эта картина (с детьми, которые купались во время атаки - ред.), точно не является смешной", - подчеркнул спикер.

По его словам, необходимо соблюдать правила безопасности и посещать именно те локации, которые официально открыты для отдыха, где по меньшей мере есть укрытие.

Трагедия в Одессе

Напомним, в конце апреля прошлого года Россия атаковала Одессу баллистической ракетой "Искандер М" с кассетной боевой частью. В результате удара погибли шесть человек, более 30 получили ранения.

А вот в ночь на 24 июля этого года Одессу атаковали более 30 российских дронов. В результате обстрела вспыхнул рынок Привоз, повреждены памятники архитектуры в историческом центре.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, под удар попал известный во всем мире Приморский бульвар.