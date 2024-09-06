Сегодня, 6 сентября, неизвестный открыл стрельбу в Киевском районе Одессы. Известно об одном пострадавшем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу полиции Одесской области.
"Сегодня около девяти часов на спецлинию "102" позвонил гражданин, который сообщил, что неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в прохожего и скрылся", - пишет полиция.
Пострадавшего госпитализировали. На месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты.
Фото: в Одессе неизвестный устроил стрельбу на улице, есть раненый (facebook.com/gunp.odesa)
Обстоятельства происшествий устанавливаются.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно стрельба произошла в Киеве возле ЖК "Амурский" в результате конфликта между двумя прохожими.
Еще одна стрельба произошла в столичной гостинице в феврале текущего года. Во время конфликта между посетителями отеля, один из мужчин нанес удар другому, а затем получил травматическое оружие и произвел выстрел.
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