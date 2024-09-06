В Одессе неизвестный устроил стрельбу на улице, есть раненый

Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно стрельба произошла в Киеве возле ЖК "Амурский" в результате конфликта между двумя прохожими.

Еще одна стрельба произошла в столичной гостинице в феврале текущего года. Во время конфликта между посетителями отеля, один из мужчин нанес удар другому, а затем получил травматическое оружие и произвел выстрел.

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