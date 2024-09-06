RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одессе неизвестный устроил стрельбу на улице, есть раненый

Фото: в Одессе неизвестный устроил стрельбу на улице, есть раненый (facebook.com/gunp.odesa)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 6 сентября, неизвестный открыл стрельбу в Киевском районе Одессы. Известно об одном пострадавшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу полиции Одесской области.

"Сегодня около девяти часов на спецлинию "102" позвонил гражданин, который сообщил, что неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в прохожего и скрылся", - пишет полиция. 

Пострадавшего госпитализировали. На месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты.

 

Фото: в Одессе неизвестный устроил стрельбу на улице, есть раненый (facebook.com/gunp.odesa)

Обстоятельства происшествий устанавливаются.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно стрельба произошла в Киеве возле ЖК "Амурский" в результате конфликта между двумя прохожими.

Еще одна стрельба произошла в столичной гостинице в феврале текущего года. Во время конфликта между посетителями отеля, один из мужчин нанес удар другому, а затем получил травматическое оружие и произвел выстрел.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса