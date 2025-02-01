В Одессе в морозильной камере в одной из квартир нашли тело малыша

В Одессе полицейские расследуют обстоятельства смерти маленького мальчика. Тело ребенка нашли в морозильной камере в одной из квартир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

"Тело ребенка в возрасте 1 год и 3 месяца было обнаружено в морозильной камере в одной из квартир в Пересыпском районе", - говорится в сообщении.

Как установили полицейские, мальчик со старшей на год сестренкой, жил с 18-летней матерью и ее 44-летним неоднократно судимым сожителем. С матерью и мужчиной работают следователи.

"Двухлетняя девочка изъята из семьи и временно помещена в больницу", - отметили правоохранители.

На месте происшествия работали следователи и криминалисты следственного управления ГУНП в Одесской области с мобильной ДНК-лабораторией, следственно-оперативная группа отделения полиции № 2 Одесского районного управления полиции № 1.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все детали.