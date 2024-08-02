В Одессе мужчина и женщина избили патрульную при вручении повестки, их задержали

По данным правоохранителей, военнослужащие ТЦК и СП остановили водителя автомобиля КІА для проверки военно-учетных данных. Выяснилось, что мужчина несколько лет не проходил ВВК, поэтому ему хотели вручить повестку.

Получать ее он отказался и вызвал на помощь своего 43-летнего брата. Тогда, как пишет полиция, мужчины спровоцировали конфликт, в который вмешалась 42-летняя прохожая.

"Просмотрев видео с боди камер полицейских, установлено, что 43-летний мужчина схватил патрульную за ноги и повалил на землю, а 42-летняя женщина нанесла полицейской несколько ударов по голове", - сказано в сообщении правоохранителей.

Также фигурант выбегал и ложился на проезжую часть дороги, чем мешал движению автомобилей.

По фактом избиения патрульной начато досудебное расследование. Женщину и мужчину задержали. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрений.

При этом по отношению к 43-летнему мужчине и 42-летней женщине составили административные протоколы за мелкое хулиганство и злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского.

Также мужчина получил постановление об административном правонарушении (за нарушение правил дорожного движения пешеходами).

При этом полицейские расследуют факт нанесения телесных повреждений сотруднику ТЦК водителем КІА, который сбежал с места происшествия. Сейчас его местонахождение устанавливают.

Полицейские уточнили, что планируется провести судебно-медицинские экспертизы, чтобы окончательно квалифицировать действия злоумышленников.