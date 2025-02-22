В Одессе мужчина распылил газ и стрелял в представителя ТЦК: что известно

"В Одессе полицейские задержали мужчину, который нанес телесные повреждения военнослужащему. Происшествие произошло сегодня, 22 февраля, на улице Итальянский бульвар", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 28-летний житель Березовского района начал конфликт с военнослужащими ТЦК и СП во время проверки документов.

"Мужчина распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных и произвел несколько выстрелов в его сторону из оружия, предварительно, травматического действия, после чего скрылся", - отметили в полиции.





В Одессе мужчина распылил газ и стрелял в военнослужащего ТЦК (facebook.com/gunp.odesa)

Пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Правонарушителя задержали оперативники территориального подразделения полиции. Мужчина передан следователям СБУ.