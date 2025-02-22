В Одессе мужчина распылил газ и стрелял в представителя ТЦК: что известно
В Одессе мужчина распылил газ и стрелял в военнослужащего ТЦК. Его задержали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.
"В Одессе полицейские задержали мужчину, который нанес телесные повреждения военнослужащему. Происшествие произошло сегодня, 22 февраля, на улице Итальянский бульвар", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что 28-летний житель Березовского района начал конфликт с военнослужащими ТЦК и СП во время проверки документов.
"Мужчина распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных и произвел несколько выстрелов в его сторону из оружия, предварительно, травматического действия, после чего скрылся", - отметили в полиции.
В Одессе мужчина распылил газ и стрелял в военнослужащего ТЦК (facebook.com/gunp.odesa)
Пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Правонарушителя задержали оперативники территориального подразделения полиции. Мужчина передан следователям СБУ.
Как сообщалось, в одном из районов Ровенской области мужчины напали на военнослужащих ТЦК. Правонарушителей уже разыскивают.
Кроме того, во Львовской области двое неизвестных напали на военного ТЦК, который сопровождал мобилизованных на медкомиссию. Один из призывников сбежал.
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