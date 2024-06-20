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В Одессе мужчина "протащил" работников ТЦК на капоте авто: водителя объявили в розыск

Иллюстративное фото: в Одессе мужчина "протащил" работников ТЦК на капоте авто (facebook.com/ChernihivTCKtaSP)
Автор: Наталья Кава

В Одессе неизвестный водитель наехал на сотрудников ТЦК, "прокатив" их на капоте автомобиля. Пострадали двое военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП в Facebook.

Как рассказали в ведомстве, 20 июня в Приморском районе Одессы произошел инцидент: агрессивный водитель на блокпоста травмировал двух военнослужащих, выполнявших оповещения гражданского населения. Он "протащил" их на капоте автомобиля на значительное расстояние, в результате чего один из военных получил травму головы. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Полиция объявила розыск водителя. Потерпевшие дали показания для содействия быстрому привлечению нарушителя к ответственности за нарушение ПДД.

"Руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки контролирует данную ситуацию. Лица, совершающие противоправные действия в отношении украинских военных, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины", - говорится в сообщении.

Инциденты с участием ТЦК

В Украине после принятия закона о мобилизации возникло несколько громких скандалов. В частности, работников ТЦК обвинили в жестоком обращении с военнообязанными.

К примеру, на днях в Закарпатской области сотрудники ТЦК задержали перевозчика, якобы перевозившего лекарства.

Еще один скандал возник в Днепре – там якобы сотрудники ТЦК силой задержали мужчину. Позже выяснилось, что мужчина является действующим военным, пытавшимся скрыться.

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ОдессаТЦКМобилизация в Украине