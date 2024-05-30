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В Одессе мужчина порезал ножом жену с 8-летней дочкой: детали смертельного ЧП

Фото: в Одессе мужчина порезал ножом жену с 8-летней дочкой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

30 мая в Одессе мужчина напал с ножом на жену с дочерью. После этого, покончил с собой, выпрыгнув с 12 этажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

Как оказалось, ситуация обострилась еще 29 мая и получила продолжение уже с утра, 31-го. Так, о произошедшем сегодня около 11:00 во дворе многоэтажки на улице Академика Королева, сообщила в полицию местная жительница.

Правоохранители выяснили следующее. Вечером 31-летняя женщина вызвала полицию из-за домашнего насилия своего 39-летнего мужчины. По словам заявительницы, он якобы впервые начал вести себя агрессивно.

"На вызов прибыли патрульные, которые составили в отношении обидчика протокол по ч. 1 ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях и выписали срочное запретительное предписание, которым обязали мужчину оставить жилье на трое суток и запретили контактировать с семьей. Вприсутствии полицейских мужчина собрал необходимые вещи и ушел из дома", - отметили правоохранители.

 

30 мая у подъезда дома, в котором семья снимает квартиру, мужчина неожиданно напал на жену и восьмилетнюю дочь, когда они возвращались с прогулки.

"Нанеся им множественные ножевые ранения, злоумышленник побежал в подъезд, поднялся на 12 этаж и выпрыгнул с балкона общего пользования. Тело мужчины было обнаружено у дома", - добавили в полиции.

Мать с ребенком госпитализировали. Предварительно, у женщины диагностированы проникающие ранения брюшной полости и грудной клетки, у девочки - спины и шеи.

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 15 о.п. 1 и 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство женщины и малолетнего ребенка) и ч. 1 ст. 115 УК (преднамеренное убийство с отметкой "самоубийство").

Тело погибшего и вещественные доказательства, в том числе два ножа, изъятых с места происшествия, полицейские направят на экспертизу.

Напомним, в 2021 году в Киеве в ботсаду имени Гришко напали на женщину с ребенком. Мужчина нанес шесть ударов битой по голове женщины.

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