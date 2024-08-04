В Одессе авто ГСЧС попало в ДТП с грузовиком: среди пострадавших прохожая

"Автопроисшествие произошло сегодня, 4 июля, около 8:00 на перекрестке улиц Троицкой и Ришельевской", - говорится в сообщении.

На месте правоохранители выяснили, что столкновение автомобилей произошло, когда спасатели ехали по вызову с включенной сиреной и проблесковыми маячками со стороны улицы Ришельевской на красный свет светофора, а водитель продуктового грузовика - со стороны улицы Троицкой на зеленый свет.

"В результате столкновения авто отбросило на обочину, где в то время находилась пешеходка", - добавили в полиции.

Что известно о пострадавших

В больницу с разными телесными повреждениями доставлены 28-летний водитель пожарной машины, 40-летний водитель грузовика и 50-летняя женщина.

Им оказывается медицинская помощь. Руководители будут проверены на состояние опьянения. Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия, после чего ему будет предоставлена ​​правовая квалификация.