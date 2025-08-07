Получила 7 лет за избиение: на суде в Одесской области женщина захотела в ВСУ

Как выяснили правоохранители, в январе этого года фигурантка проживала с мужчиной в его доме в селе Балково Одесской области. Во время распития алкоголя с ним и еще одним знакомым она поссорилась со своим сожителем. Мужчина потребовал, чтобы она покинула его жилье.

"Обвиняемая ударила мужчину кулаком в лицо. Когда тот упал, побила ногами и ушла. Пострадавший потерял сознание, а скорую и полицию вызвали только через несколько дней. В результате тяжелой черепно-мозговой травмы через 11 дней потерпевший скончался в больнице", - уточнили в прокуратуре.

В суде женщина признала вину и "искренне раскаялась".

"Также сообщила о намерении заключить контракт на прохождение военной службы", - рассказали правоохранители.