Получила 7 лет за избиение: на суде в Одесской области женщина захотела в ВСУ
В Одесской области женщина, которая избила своего сожителя, получила тюремный срок. Прямо в суде она заявила о своем желании служить в армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры.
Как выяснили правоохранители, в январе этого года фигурантка проживала с мужчиной в его доме в селе Балково Одесской области. Во время распития алкоголя с ним и еще одним знакомым она поссорилась со своим сожителем. Мужчина потребовал, чтобы она покинула его жилье.
"Обвиняемая ударила мужчину кулаком в лицо. Когда тот упал, побила ногами и ушла. Пострадавший потерял сознание, а скорую и полицию вызвали только через несколько дней. В результате тяжелой черепно-мозговой травмы через 11 дней потерпевший скончался в больнице", - уточнили в прокуратуре.
В суде женщина признала вину и "искренне раскаялась".
"Также сообщила о намерении заключить контракт на прохождение военной службы", - рассказали правоохранители.
Осужденные в рядах ВСУ
Напомним, 22 июля Государственная уголовно-исполнительная служба Украины сообщила, что в рядах ВСУ сейчас служит около 9500 человек, которые ранее отбывали наказание в колониях.
Среди этих людей есть 100 женщин, которые также получили приговоры.