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В Одесской области пьяный водитель устроил ДТП: пострадал военный Нацгвардии

Фото: ДТП на Старокиевской дороге (freepik.com)
Автор: Владислава Ткаченко

В Одесской области произошло ДТП с участием пьяного водителя, в результате которого пострадал военнослужащий Нацгвардии и еще три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

В Одесской области произошла ДТП: водитель в состоянии опьянения сбил военнослужащего

Вчера, 16 декабря, около 5 часов утра на Старокиевской дороге произошла дорожно-транспортная авария с участием двух легковых автомобилей и военнослужащего Национальной гвардии Украины. По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля Ford не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Honda, который остановился впереди для проверки документов у военного. От удара легковушку Ford отбросило в сторону, и она наехала на гвардейца.

 

Фото: Национальная полиция Украины

В результате аварии телесные повреждения получили:

  • оба водителя транспортных средств,
  • 27-летний пассажир автомобиля Ford,
  • 37-летний военнослужащий Нацгвардии.

Все пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

По предварительной информации, водитель автомобиля Ford находился в состоянии алкогольного опьянения. У него и у водителя Honda были взяты образцы крови для дальнейшей экспертизы. Результаты исследования станут известны в ближайшее время.

Реакция полиции и расследование

По факту инцидента следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее телесные повреждения средней тяжести.

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ДТПОдесса