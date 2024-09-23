В Одесской области у матери с ребенком обнаружили опасную болезнь: детали

Заболеваемость корью возросла в 5 раз

19 сентября 2024 года в Одесской области зафиксировали корь у матери и ее трехлетнего ребенка, который не был вакцинирован против кори. Были ли у матери прививки, неизвестно. Обоих лечат в больнице. Отмечается, что врачи наблюдают за состоянием здоровья людей, контактировавших с больными, и пытаются установить круг контактных лиц.

Корь – очень заразная вирусная болезнь, которая передается воздушно-капельным путем во время разговора, кашля, чихания. 9 из 10 непривитых людей, находящихся рядом в одном помещении с инфицированным человеком, также могут инфицироваться, поясняют в Центре общественного здоровья.

Даже после того, как больной человек выйдет из помещения, вирус кори будет оставаться активным на поверхностях и в воздухе до 2 часов. Однако хорошее проветривание поможет избежать риска заразиться.

В этом году заболеваемость корью в Украине выросла почти в 5 раз. За 8 месяцев 2024 года зарегистрировано 212 случаев заболевания корью (за тот же период в прошлом году - 43 случая). Больше всего болеют дети до 17 лет – 166 случаев (за 8 месяцев 2023 – 21 случай). В августе 2024 года корь обнаружили у 60 человек, в то время как в августе 2023 года – у 13 человек.

Симптомы и осложнения кори

Первым симптомом кори обычно является значительное повышение температуры – через 10–12 дней после инфицирования. Лихорадка может длиться 4-7 дней. Тогда же могут появиться насморк, краснота глаз, кашель, мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек.

Фото: Повышение температуры, насморк, кашель – первые симптомы кори (freepik.com)

Через несколько дней появляется сыпь – обычно на лице и верхней части шеи. Приблизительно через 3 дня сыпь возникает на других участках тела, включая руки и ноги. После начала воздействия вируса сыпь в среднем появляется через 14 дней (от 7 до 18 дней). Она держится 5-6 дней и исчезает.

Корь может иметь серьезные осложнения, особенно у детей младше 5 лет. Это может быть воспаление среднего уха (отит), дыхательных путей (бронхит), пневмония, диарея, энцефалит. Болезнь может иметь летальный исход.

У беременных корь может повлечь за собой преждевременные роды или выкидыш. Также возможна передача болезни неродившемуся ребенку с такими последствиями для него, как глухота, пороки сердца, синдром Дауна и другие заболевания. У новорожденных отмечается высокая смертность от коревой пневмонии.

Когда нужно сделать прививку

Для защиты от кори детей прививают комплексной вакциной, включающей защиту также от паротита и краснухи (КПК). Согласно Национальному календарю профилактических прививок, ребенок должен получить две дозы КПК-вакцины – в 1 год и 6 лет.

Прививка от кори также может быть сделана взрослым, которые контактировали с инфицированным, но в детстве не были вакцинированы или раньше никогда не болели корью. Взрослым нужна по крайней мере одна доза, но более эффективно – две с интервалом в месяц.

Беременным, которые не болели корью, но контактировали с инфицированным, вводят противокоревой иммуноглобулин в течение первых шести суток после последнего общения с больным.

Противопоказаний к вакцинации почти нет. Разрешается прививаться с сезонной аллергией, насморком, простудой, температурой до 38,0 °C. Можно вакцинировать детей, у которых зубы прорезаются.