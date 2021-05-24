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Черговий "теракт". Аеропорт "Мінськ" пояснив затримку літака у Франкфурт

Автор: РБК-Україна

На пошту Національного аеропорту "Мінськ" надійшло повідомлення про намір вчинити теракт відносно літак авіакомпанії Lufthansa рейсом Мінськ-Франкфурт. У зв'язку з цим посадка на рейс була припинена.

Про це заявили в прес-служби аеропорту Мінська.

"На електронну пошту Національного аеропорту надійшло повідомлення від невстановлених осіб про намір вчинити терористичний акт щодо рейсу LH1487 авіакомпанії Lufthansa за маршрутом Мінськ-Франкфурт. Виліт був запланований на 14: 20. Посадка на даний рейс була припинена", - йдеться в повідомленні.

Зараз проводяться процедури з повторного огляду повітряного судна і всього, що на ньому буде перевозитися.

Нагадаємо, сьогодні о 14: 20 з аеропорту Мінська повинен був вилетіти літак компанії Lufthansa, який прямував до Франкфурта. Однак пасажирів рейсу висадили з літака для повторної перевірки речей.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз закриє сполучення з Білоруссю і заборонить польоти над цією країною.

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