Черговий "теракт". Аеропорт "Мінськ" пояснив затримку літака у Франкфурт
На пошту Національного аеропорту "Мінськ" надійшло повідомлення про намір вчинити теракт відносно літак авіакомпанії Lufthansa рейсом Мінськ-Франкфурт. У зв'язку з цим посадка на рейс була припинена.
"На електронну пошту Національного аеропорту надійшло повідомлення від невстановлених осіб про намір вчинити терористичний акт щодо рейсу LH1487 авіакомпанії Lufthansa за маршрутом Мінськ-Франкфурт. Виліт був запланований на 14: 20. Посадка на даний рейс була припинена", - йдеться в повідомленні.
Зараз проводяться процедури з повторного огляду повітряного судна і всього, що на ньому буде перевозитися.
Нагадаємо, сьогодні о 14: 20 з аеропорту Мінська повинен був вилетіти літак компанії Lufthansa, який прямував до Франкфурта. Однак пасажирів рейсу висадили з літака для повторної перевірки речей.
Раніше повідомлялося, що Європейський союз закриє сполучення з Білоруссю і заборонить польоти над цією країною.