"Черговий фейк": у МОЗ відреагували на відмову країн ЄС від вакцини AstraZeneca

Європейська медична асоціація (EMA) не підтвердила інформацію про те, що вакцина AstraZeneca (Covishield) викликає серйозні наслідки після застосування у вигляді тромбозу. Тому Міністерство охорони здоров'я України вважає, що повідомлення про те, що нібито європейські країни відмовляються від вакцини - "не більше, ніж черговий фейк".

Про це повідомляє прес-служба МОЗ в Facebook.

Як приклад, відомство наводить, що 11 березня в Італії заборонили використовувати серію доз препарату AstraZeneca як запобіжний заход після інформації "про деякі серйозні негативні наслідки".

"У непідтвердженої кількості людей утворилися тромби. Однак італійський державний регулятор медицини зазначив, що поки не встановлено зв'язку між потенційними побічними ефектами і введенням доз", - йдеться в повідомленні.

Пізніше вакцинацію препаратом припинили Данія, Ісландія і Норвегія. При цьому в Данії призупинили застосування вакцини лише на 14 день з-за того, що вакцинацію пов'язують з виникненням тромбів у щеплених.

"Зараз немає ніяких ознак того, що вакцинація викликала ці стани, які не вказані як побічні ефекти з цим препаратом. Переваги вакцини продовжують перевищувати ризики ", - йдеться в повідомленні EMA.

У МОЗ зазначили, що EMA не знайшло доказів, що підтверджують випадки порушень згортання крові саме після вакцинації, які були зафіксовані в Австрії. Також про відсутність причинно-наслідкового зв'язку між вакцинацією і побічними ефектами заявили у Федеральному офісі безпеки в охороні здоров'я (BASG) Австрії.

"Нагадаємо, що вакцина AstraZeneca (Covishield) рекомендована до використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я та її застосовують в Австралії, Південній Кореї, Канаді та країнах ЄС", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що ряд європейських країн на час призупинили застосування вакцини AstraZeneca серії ABV5300. Партія була доставлена в 17 країн Європейського союзу і включає 1 млн доз вакцини.