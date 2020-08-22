Черговий антирекорд: в Україні за добу 2328 нових випадків COVID-19

В Україні за останню добу підтвердили 2328 нових випадків коронавірусної хвороби, що є новим антирекордом. Найбільше нових випадків у Харківській, Одеській, Чернівецькій і Тернопільській областях.

Про це свідчать дані Рада нацбезпеки та оборони.

Так, в країні за час пандемії виявили 102 971 випадок COVID-19. Побороли хвороба вже 51 735 осіб, з яких 657 - за останні 24 години.

Померли від коронавірусу 2 244 осіб, у тому числі 37 - за вчора.

Найбільше нових випадків у Харківській (291), Одеській (210), Чернівецькій (208) та Тернопільській (206) областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінздоров'я може переглянути критерії госпіталізації хворих коронавірусом.

Зазначимо, Всесвітня організація охорони здоров'я розраховує, що пандемія коронавірусу завершиться менш ніж за два роки: у ВООЗ вважають, що при великих зв'язках вірус поширюється швидше, однак у світі є технології, щоб його зупинити.

Крім цього, ВООЗ закликає до рівномірного розподілу вакцини від COVID-19.