Чергове смертельне ДТП під Києвом: троє загиблих

У Києві на Столичному шосе зіткнулися позашляховик та легковий автомобіль. Три людини загинули, ще двоє отримали поранення.

Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага.

За її словами, інцидент стався близько 16:30 на 26 кілометрі Столичного шосе в Голосіївському районі столиці за участю двох автомобілів BMW.

"В результаті ДТП три людини загинули на місці, ще двоє отримали поранення. Рятувальники за допомогою гідравліки деблокували постраждалих з автомобіля і передали лікарям", - повідомила Водолага.

Фото: аварія на Столичному шосе (facebook.com DSNSKyiv)

Раніше повідомлялося про ДТП в Київській області за участю двох легкових автомобілів, загинула одна людина.

Також нагадаємо, що протягом липня у низці смертельних ДТП загинуло понад 160 українців.