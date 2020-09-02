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Черговий злочин Росії: Україна відреагувала на отруєння Навального

Київ, Середа 02 вересня 2020 21:38
Черговий злочин Росії: Україна відреагувала на отруєння Навального
Фото: Олексій Навальний (facebook com navalny)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України відреагувало на оприлюднення німецьким урядом доказів наявності слідів отрути з групи "Новічок" в організмі російського опозиціонера Олексія Навального. Україна гостро засуджує черговий злочин Росії.

Про це йдеться в заяві українського відомства.

"Гостро засуджуємо черговий злочинний акт російської влади, яка продовжує наступ на демократію та права людини в РФ та закордоном", - наголосили в МЗС.

У відомстві переконані, що міжнародна спільнота має належно відреагувати на цю "нелюдську розправу Кремля" над Навальним.

"Тільки одностайна рішуча позиція, включаючи санкції, може змусити владу Росії припинити чинити злочини, брутально порушуючи права людини та руйнуючи правові засади світоустрою як щодо провідних опозиційних політиків, так і цілих держав", - додали в українському МЗС.

Нагадаємо, сьогодні в німецькому уряді заявили про докази отруєння Навального хімічною речовиною з групи "Новічок". Присутність отрути в організмі опозиціонера знайшли німецькі військові.

На отруєння Навального відреагувала німецький канцлер Ангела Меркель, яка заявила, що Німеччина чекає пояснень від влади Росії.

Водночас у Росії заявили, що вважають заяви щодо отруєння Навального втручанням у внутрішні справи країни.

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Новини України НавальныйотруєнняРосійська ФедераціяМЗС
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