Черговий тиждень бездіяльності Кабміну закінчується рекордною кількістю COVID-хворих, - Рудик

"Голос" вимагає, щоб уряд ефективно працював над подоланням і наслідками ковіду в Україні, а не перекладав відповідальність за рішення на людей і місцеву владу, як це відбувається зараз.

"Закінчується ще один тиждень бездіяльності уряду. З якими результатами? З рекордною кількістю хворих за добу - понад 18 тисяч людей, з вакциною, яка закінчується, з 10 областями і Києвом у "червоній зоні" та з обмеженнями, які може не пережити малий і середній бізнес. Причина цього одна - провальна робота Кабінету міністрів та Міністерства охорони здоров’я зокрема. Лише зараз уряд каже, що готовий дати по 8 тисяч гривень підтримки для підприємців-спрощенців. Ця допомога потрібна була ще "на вчора", але бізнес досі не знає, коли отримає ці гроші", - заявила Рудик.

Водночас за її словами, досі не зрозуміло, як саме уряд збирається зупиняти поширення коронавірусу. Крім того, за кілька днів закінчується вакцина. А тієї, що привезуть, вистачить хіба на тиждень.

"Що робить уряд? Заспокоює, що все гаразд. Але не все гаразд. Ковід не зникне за тиждень, а 174 тисячі щеплень (0,42% від усього населення) не врятують цілу країну. Уряд нічого не робить для безперервної і ефективної вакцинації, для забезпечення лікарень киснем та потрібними медикаментами. Уряд лише перекладає відповідальність з себе на місцеву владу, яка вимушена самотужки підтримувати локальний бізнес і дбати про забезпеченість лікарень", - додає лідер партії "Голос".

Вона також повідомила, що "Голос" вже зареєстрував і розробляє законопроекти та зміни до держбюджету, що підтримають бізнес на карантині - мораторієм на перевірки та податковими пільгами.