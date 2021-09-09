Електричний ажіотаж: черга на електромобіль Porsche Taycan розтягнулася на півроку

Незважаючи на високу вартість навіть базової модифікації електричного ліфтбека Porsche Taycan, машини продаються дуже гарно. Виступаючи на Мюнхенському автосалоні, виконавчий директор Porsche Олівер Блум повідомив, що попит на Taycan залишається таким високим, що час очікування в даний час може досягати шести місяців.

Тільки за перше півріччя 2021 року німецький автовиробник випустив близько 20 тисяч електромобілів. Але цього виявилося недостатньо. Блум додав, що брак мікросхем також сприяв збільшенню часу очікування нових Taycan.

Високий попит на Taycan показує, що перший повністю електричний Porsche фанатами марки був сприйнятий позитивно. А невдовзі компанія представить повністю електричний варіант Macan.

Повідомляється також, що Porsche розглядає можливість створення більш компактного електричного седана, ніж нинішній Taycan, щоб скласти конкуренцію BMW i4 і Tesla Model 3. Нова модель може використовувати ту ж платформу PPE, що і майбутній електромобіль Audi F4 e-tron EV, і може розділяти силову установку з електричним Macan.