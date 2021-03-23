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Черга на COVID-вакцинацію: записалися вже 300 тисяч українців

Автор: Роман Тверденко

В Україні в чергу на вакцинацію проти коронавіруса записалися вже 300 тисяч чоловік. Більшість з них через додаток Дія.

Про це повідомляє Міністерство цифровий трансформації.

Лише на вакцинацію записалися 326 336 українців, з них 275 356 - через додаток Дія, 25 947 - на сайті Дія і ще 25 033 - через контакт-центр Моз.

Нагадаємо, що в Україні за минулі добу зробили 10 904 щеплення від коронавіруса. Всі - перша доза.

У понеділок в Україні стартував новий етап вакцинації - до мобільних бригад залучили центри щеплень.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що після отримання нових партій вакцини в Україні запустять роботу ще 2 тисяч центрів щеплень.

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