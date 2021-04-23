В Очакові невідомий влаштував стрілянину і намагався вбити військового

В Очакові невідомий вистрілив у військовослужбовця і зник з місця злочину. Потерпілого госпіталізували.

Про це йдеться в повідомленні поліції Миколаївської області .

Повідомляється, що інцидент стався сьогодні вранці у дворі будинку на вулиці Бузька.

"...невідомий вистрілив у чоловіка і зник ... Попередньо встановлено, що 23-річний потерпілий, військовослужбовець, отримав вогнепальне поранення в голову біля свого будинку, коли йшов на роботу. Зараз військовий госпіталізований", - йдеться в повідомленні.

Для розшуку підозрюваного в місті ввели поліцейську спецоперацію, відкрито кримінальну справу за замах на умисне вбивство.