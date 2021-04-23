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В Очакові невідомий влаштував стрілянину і намагався вбити військового

Новость на русском → Очаков, П'ятниця 23 квітня 2021 13:48
В Очакові невідомий влаштував стрілянину і намагався вбити військового Фото: гільза на місці стрілянини в Очакові (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)
Автор: РБК-Україна

В Очакові невідомий вистрілив у військовослужбовця і зник з місця злочину. Потерпілого госпіталізували.

Про це йдеться в повідомленні поліції Миколаївської області.

Повідомляється, що інцидент стався сьогодні вранці у дворі будинку на вулиці Бузька.

"...невідомий вистрілив у чоловіка і зник ... Попередньо встановлено, що 23-річний потерпілий, військовослужбовець, отримав вогнепальне поранення в голову біля свого будинку, коли йшов на роботу. Зараз військовий госпіталізований", - йдеться в повідомленні.

Для розшуку підозрюваного в місті ввели поліцейську спецоперацію, відкрито кримінальну справу за замах на умисне вбивство.

Нагадаємо, раніше в Києві чоловік відкрив вогонь по працівниках дорожніх служб у Печерському районі. Один з них отримав поранення, потерпілого госпіталізували. Як пізніше з'ясувалося, водій автомобіля спровокував сварку і конфлікт з дорожниками через те, що вони нібито заважали йому проїхати.

Напередодні в Маріуполі Донецької області чоловік з сокирою розніс супермаркет після зауваження про відсутність захисної маски у його дружини.

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