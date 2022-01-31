RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Обов'язкова вакцинація. Набув чинності новий наказ МОЗ: кого не допускатимуть на роботу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні набуває чинності наказ МОЗ щодо обов'язкової вакцинації від коронавірусу. Медики, комунальники та місцеві урядовці мали щепитись до 31 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

Працівникам органів місцевого самоврядування, державних і комунальних закладів охорони здоров’я та різних комунальних установ та організацій потрібна хоча б одна доза щеплення від коронавірусу.

Якщо щеплення не буде працівників відсторонятимуть від роботи без збереження заробітної плату, повідомили в МОЗ.

Кого не стосується ця вимога

Ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від коронавірусної хвороби та медичний висновок на підтвердження цього.

Для кого вже є обов’язковим щеплення:

  • працівників центральних органів виконавчої влади,
  • місцевих державних адміністрацій,
  • освітян,
  • працівників стратегічно важливих об’єктів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий список обов'язкових для вакцинації професій набуде чинності 20 січня, але дату перенесли на 31 січня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцина