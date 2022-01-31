Обов'язкова вакцинація. Набув чинності новий наказ МОЗ: кого не допускатимуть на роботу

Працівникам органів місцевого самоврядування, державних і комунальних закладів охорони здоров’я та різних комунальних установ та організацій потрібна хоча б одна доза щеплення від коронавірусу.

Якщо щеплення не буде працівників відсторонятимуть від роботи без збереження заробітної плату, повідомили в МОЗ.

Кого не стосується ця вимога

Ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від коронавірусної хвороби та медичний висновок на підтвердження цього.

Для кого вже є обов’язковим щеплення: