Обов'язкова вакцинація може стати необхідною мірою для боротьби проти COVID, - президент Словаччини

"Поки, схоже, з'являються нові мутації, і коронавірус не залишає нас. До обов'язкової вакцинації вже звернулися такі країни, як Угорщина, Польща, Австрія та Чехія, які розглядають це дуже реалістично", - зазначила Чапутова.

Вона наголосила, що у Словаччині більше половини населення боїться вакцинації чи настроєна проти щеплень.

"Тому я також зробила б великий акцент на тому, як дістатися до обов'язкової вакцинації, щоб інструмент був дійсно ефективним", - сказав глава держави.

За її словами, необхідно обговорити з фахівцями для яких груп має застосовуватися обов'язкова вакцинація.

"Після моєї розмови з експертами про професійні групи більше говорять, ніж про людей похилого віку, але це технічне питання", - додала Чапутова.