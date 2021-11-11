Обов'язкова вакцинація. МОЗ планує розширити список професій, додавши і лікарів

Він повідомив, що сьогодні МОЗ відправив на громадське обговорення та погодження з іншими міністерствами наказ про розширення переліку професій для обов'язкової вакцинації.

Мова йде про:

працівників закладів охорони здоров'я державної та комунальної форми власності,

працівників органів місцевого самоврядування,

працівників підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності відповідний територіальних громад.

Для кого ввели обов'язкову вакцинацію

З 9 грудня ця норма буде діяти для працівників:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади.

установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів.

підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші).

Уже обов'язково повинні зробити щеплення працівники: