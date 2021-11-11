Обов'язкова вакцинація. МОЗ планує розширити список професій, додавши і лікарів
В Україні можуть розширити список професій для обов'язкової вакцинації. Серед них і працівники медичних закладів.
Він повідомив, що сьогодні МОЗ відправив на громадське обговорення та погодження з іншими міністерствами наказ про розширення переліку професій для обов'язкової вакцинації.
Мова йде про:
- працівників закладів охорони здоров'я державної та комунальної форми власності,
- працівників органів місцевого самоврядування,
- працівників підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності відповідний територіальних громад.
Для кого ввели обов'язкову вакцинацію
З 9 грудня ця норма буде діяти для працівників:
- підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади.
- установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів.
- підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші).
Уже обов'язково повинні зробити щеплення працівники:
- центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів,
- місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
- закладів вищої, післявузівської, професійної, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціальної освіти.