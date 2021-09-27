Обов'язкове щеплення від коронавірусу: МОЗ запропонував перелік професій

Міністерство охорони здоров'я України підготувало проект наказу про Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням. До списку потрапили чиновники та освітяни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням документ, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Згідно з документом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів, вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19 підлягають:
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вакцинація буде обов'язковою для працівників освіти, міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій.