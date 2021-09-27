RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Обов'язкове щеплення від коронавірусу: МОЗ запропонував перелік професій

Автор: Олександр Білоус

Міністерство охорони здоров'я України підготувало проект наказу про Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням. До списку потрапили чиновники та освітяни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням документ, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Згідно з документом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів, вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19 підлягають:

  • Працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів.
  • Працівники місцевих державних адміністрацій.
  • Працівники закладів професійної (професійно-технічної освіти), фахової передвищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних закладів освіти.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вакцинація буде обов'язковою для працівників освіти, міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус