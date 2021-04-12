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Навального, який оголосив у в'язниці голодування, пригрозили годувати насильно

Автор: РБК-Україна

Російського опозиціонера Олексія Навального, який оголосив у в'язниці голодування, співробітники колонії пригрозили годувати насильно. Політик з кінця березня схуд на 15 кілограм.

Про це повідомляє Reuters посиланням на правозахисників.

Відзначається, що Навальний проводить жорстку голодування і тюремна адміністрація щодня загрожує почати примусове годування опозиціонера. З моменту прибуття в колонію політик схуд до 77 кілограм, втративши в результаті голодовки 15 кілограм.

Напередодні прихильники Навального повідомили, що він схуд у в'язниці на 8 кілограм. Крім того, за їхніми словами, тюремники не давали опозиціонеру спати ночами.

Нагадаємо, в кінці березня російський опозиціонер Олексій Навальний оголосив голодування у в'язниці. Він відмовляється приймати їжу, поки його не огляне лікар, оскільки його ноги втрачають чутливість.

Відзначимо, стан здоров'я Олексія Навального викликало занепокоєння в Білому домі. Поки політик перебуває у в'язниці, то російська влада несуть відповідальність за його благополуччя, підкреслили в США.

Також відомо, що Навального перевели до медичної частини, а у його співкамерників виявили туберкульоз.

Політик перебуває в колонії після повернення з Німеччини, де лікувався від наслідків отруєння бойовим отрутою "Новачок". Російська судова система замінила йому умовний термін на реальний через те, що він не виконував умови вироку.

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Новини України Навальныйголодовкаколония
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