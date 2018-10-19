ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Обвинувачений у вбивстві журналістки Маринової визнав провину

Новини » Суспільство    19.10.2018 - 13:21
Фото: Вікторія Марінова (facebook.com)
Фото: Вікторія Марінова (facebook.com)

Красиміров також визнав, що перед нападом на журналістку вживав наркотики і алкоголь

Обвинувачений у вбивстві болгарської журналістки Вікторії Маринової Северин Красиміров визнає провину і розкаюється. Про це передає РБК-Україна з посиланням на болгарський канал NOVA TV.

За його словами, він готовий понести будь-яке покарання, в тому числі і по життєве ув'язнення.

"Я не можу повірити в те, що скоїв це, мені дуже шкода, я винен!" - сказав обвинувачений Красиміров перед засіданням суду.

Він визнав, що перед нападом на журналістку він вживав наркотики та алкогольні напої. За його словами, він майже нічого не пам'ятає з фатальної зустрічі з Мариновою.

Суд вирішив залишити Красимірова під вартою.

Нагадаємо, раніше регіональний суд міста Целле ухвалила формальне рішення про екстрадицію Северина Красимірова, який перебуває під вартою.

Як повідомляло РБК-Україна, в Болгарії вбили телеведучу, яка викривала махінації з коштами ЄС. Відповідно до розслідування, до махінацій можуть бути причетні люди з вищого керівництва держави. Пізніше стало відомо, що дівчину зґвалтували перед смертю.

Тіло журналіста Хашкаджі після вбивства розчленували, - CNN
Новини України БолгарияжурналистыВбивство Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся