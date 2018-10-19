Обвинувачений у вбивстві журналістки Маринової визнав провину

Фото: Вікторія Марінова (facebook.com)

Красиміров також визнав, що перед нападом на журналістку вживав наркотики і алкоголь

Обвинувачений у вбивстві болгарської журналістки Вікторії Маринової Северин Красиміров визнає провину і розкаюється. Про це передає РБК-Україна з посиланням на болгарський канал NOVA TV.

За його словами, він готовий понести будь-яке покарання, в тому числі і по життєве ув'язнення.

"Я не можу повірити в те, що скоїв це, мені дуже шкода, я винен!" - сказав обвинувачений Красиміров перед засіданням суду.

Він визнав, що перед нападом на журналістку він вживав наркотики та алкогольні напої. За його словами, він майже нічого не пам'ятає з фатальної зустрічі з Мариновою.

Суд вирішив залишити Красимірова під вартою.

Нагадаємо, раніше регіональний суд міста Целле ухвалила формальне рішення про екстрадицію Северина Красимірова, який перебуває під вартою.

Як повідомляло РБК-Україна, в Болгарії вбили телеведучу, яка викривала махінації з коштами ЄС. Відповідно до розслідування, до махінацій можуть бути причетні люди з вищого керівництва держави. Пізніше стало відомо, що дівчину зґвалтували перед смертю.